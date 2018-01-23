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Политика

Волкер анонсировал возможную встречу Трампа и Путина

Волкер анонсировал возможную встречу Трампа и Путина
К этой встрече уже готовятся, однако состоится ли эта встреча - пока неизвестно.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер анонсировал возможную встречу американского президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

В интервью Голосу Америки Волкер отметил, что к этой встрече уже готовятся, однако состоится ли эта встреча - пока неизвестно, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.

"Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом в отношении Украины. У нас очень есть четкая позиция. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством. Мы действительно очень разочарованы тем, что действия России продолжают быть столь агрессивными во всем мире", - сказал он.

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Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием...

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