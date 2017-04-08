Novitec добавил стиля и мощности суперкару Lamborghini Aventador S

LamborghiniLamborghini AventadorLamborghini Aventador SСуперкарыИзвестное ателье Novitec подготовило программу модернизации для обновлённого итальянского суперкара Lamborghini Aventador S. Автомобиль получил доработанный двигатель и ряд эксклюзивных решений в оформление экстерьера.Модернизированное купе Lamborghini Aventador S by NovitecNovitecВ моторном отсеке купе Lamborghini Aventador S by Novitec расположен стоковый 12-цилиндровый двигатель объемом 6,5 литра, мощность которого «подросла» до 763 л.с. и 732 Нм. В стандартном исполнении мотор производит 740 л.с. и 690 Нм.Модернизированное купе Lamborghini Aventador S by NovitecФото: NovitecУвеличение мощности и установка пересмотренного аэродинамического обвеса позволило на 0,1 секунды сократить время разгона с 0 до 100 км/ч. При этом максимальная скорость машины не изменилась – 350 километров в час.Модернизированное купе Lamborghini Aventador S by NovitecФото: NovitecПомимо этого модернизированный суперкар Lamborghini Aventador S by Novitec получил новую выхлопную систему и перенастроенную подвеску. Как рассказали в компании, новый обвес был «продут» в аэродинамической трубе.Модернизированное купе Lamborghini Aventador S by NovitecФото: NovitecВо сколько оценили свою работу специалисты Novitec, к сожалению, не сообщается.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook