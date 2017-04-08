| | Novitec добавил стиля и мощности суперкару Lamborghini Aventador S
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Novitec добавил стиля и мощности суперкару Lamborghini Aventador S

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Lamborghini Aventador
Lamborghini Aventador S
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Известное ателье Novitec подготовило программу модернизации для обновлённого итальянского суперкара Lamborghini Aventador S. Автомобиль получил доработанный двигатель и ряд эксклюзивных решений в оформление экстерьера.
Novitec добавил стиля и мощности суперкару Lamborghini Aventador S

Модернизированное купе Lamborghini Aventador S by Novitec
Novitec
В моторном отсеке купе Lamborghini Aventador S by Novitec расположен стоковый 12-цилиндровый двигатель объемом 6,5 литра, мощность которого «подросла» до 763 л.с. и 732 Нм. В стандартном исполнении мотор производит 740 л.с. и 690 Нм.
Novitec добавил стиля и мощности суперкару Lamborghini Aventador S

Модернизированное купе Lamborghini Aventador S by Novitec
Фото: Novitec
Увеличение мощности и установка пересмотренного аэродинамического обвеса позволило на 0,1 секунды сократить время разгона с 0 до 100 км/ч. При этом максимальная скорость машины не изменилась – 350 километров в час.


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Novitec добавил стиля и мощности суперкару Lamborghini Aventador S

Модернизированное купе Lamborghini Aventador S by Novitec
Фото: Novitec
Помимо этого модернизированный суперкар Lamborghini Aventador S by Novitec получил новую выхлопную систему и перенастроенную подвеску. Как рассказали в компании, новый обвес был «продут» в аэродинамической трубе.
Novitec добавил стиля и мощности суперкару Lamborghini Aventador S

Модернизированное купе Lamborghini Aventador S by Novitec
Фото: Novitec
Во сколько оценили свою работу специалисты Novitec, к сожалению, не сообщается.
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