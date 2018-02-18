| | В Воронеже посетителей ТЦ «Галерея Чижова» эвакуировали после звонка о пожаре
События

В Воронеже посетителей ТЦ «Галерея Чижова» эвакуировали после звонка о пожаре

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