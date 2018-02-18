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Киевские Ведомости
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| В Воронеже посетителей ТЦ «Галерея Чижова» эвакуировали после звонка о пожаре
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В Воронеже посетителей ТЦ «Галерея Чижова» эвакуировали после звонка о пожаре
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Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
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