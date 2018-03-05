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Киевские Ведомости
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В Рязани попытка задушить жену обернулась пенсионеру статьей УК РФ
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Дмитрий Кривобок
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