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Киевские Ведомости
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События
| В Москве произошёл пожар в здании ТЦ возле метро «Свиблово»
События
В Москве произошёл пожар в здании ТЦ возле метро «Свиблово»
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Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
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