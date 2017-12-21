| | В Москве произошёл пожар в здании ТЦ возле метро «Свиблово»
События

В Москве произошёл пожар в здании ТЦ возле метро «Свиблово»

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