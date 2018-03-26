| | Свидетель: Очаг пожара в Кемерове находился в батутной яме для детей
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Свидетель: Очаг пожара в Кемерове находился в батутной яме для детей

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