| | Жительнице Урала в стоматологии пришили к десне щеку
События

Жительнице Урала в стоматологии пришили к десне щеку

Еще по теме

"Как вам этот червяк?": в сети показали "воскресный обед" солдат в "Де ...

10-09-2016, 09:45
Читать
Это бомба: волонтер показал фото нового оборудования на кухне для военных в ...

Это бомба: волонтер показал фото нового оборудования на кухне для военных в ...

28-07-2016, 22:40
Читать
Оставлен в силе приговор жительнице Южного Урала, заколовшей младенца ножни ...

Оставлен в силе приговор жительнице Южного Урала, заколовшей младенца ножни ...

27-03-2016, 18:55
Читать
На Десне развели понтонный мост

На Десне развели понтонный мост

2-01-2016, 05:15
Читать
В Хабаровске хирурги пришили мужчине оторванную ногу

В Хабаровске хирурги пришили мужчине оторванную ногу

4-07-2015, 06:51
Читать
Сергей Поярков: Удивляюсь, как мне не пришили убийство Щербаня

Сергей Поярков: Удивляюсь, как мне не пришили убийство Щербаня

16-01-2014, 19:25
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail