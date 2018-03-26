Под Киевом талый снег затопил дома

В с. Гатное Киево-Святошинского района по улице Владимировской подтопило жилые дома. Сообщение о ЧП поступило в оперативно-диспетчерскую службу 27 марта в 9:00, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
На место вызова выехало первое отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Чабаны. Оказалось, что в результате интенсивного таяния снега и чрезмерных осадков подтоплены три двора и прилегающая территория.
Спасатели провели работу по откачке воды.
Напомним, ранее в Белой Церкви Киевской области на одной из улиц произошло подтопление. Как сообщили в ГС ЧС Киевской области, 26 марта в 15:09 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о подтоплении трех частных жилых дворов и проезжей части бульвара Княгини Ольги.
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В середине марта серьезное ЧП из-за таяния снега произошло в Киево-Святошинском районе. Между селами Крюковщина и Тарасовка затопило дорогу – машины погружались в воду по самую крышу.
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