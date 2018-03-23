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Социум

В Киеве пропала 14-летняя девушка

В Киеве пропала 14-летняя девушка
Киевлян просят помочь с поисками.
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

В Facebook, Дeснянским УП разыскивается Шeптицкая София Викторовна, 22.08.2003 года рождения.

Если у вас есть информация о девушке, в полиции просят сообщать по номеру 102.

Ранее мы сообщали, что столичные правоохранители в течение суток разыскали 14-летнюю девочку. В дежурную часть территориального управления полиции обратилась женщина и сообщила, что 14-летняя дочь не вернулась домой и не телефонные звонки не отвечает.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, во время общения с матерью школьницы правоохранители выяснили, что девушка собиралась поехать к подруге. Через некоторое время мать позвонила дочери, однако ее мобильный телефон не отвечал. Когда же женщина позвонила подруге дочери, в ответ услышала, что они не виделись и не общались.

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Полицейские сразу начали отрабатывать места, где могла находиться девочка. Кроме того, правоохранители пообщалась с ее друзьями и выяснили, что она была онлайн и продолжала общаться со сверстниками в одной из социальных сетей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что школьница находилась с компанией в Киевской области. С девочкой провели профилактическую беседу и отправили ее к родным...

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