Киевлянам рассказали, на каких фестивалях стоит побывать в апреле

Пришла пора культурно встрепенуться. Апрель в украинской столице порадует множеством фестивалей: можно будет поиграть с роботами, всплакнуть на французском кино, продегустировать премиум-кофе и узнать как путешествовать подешевле, передает Киевские Ведомости со ссылкой на mandria.ua.
«Французская весна». С 31 марта по май
Самый мощное событие этого месяца – 15-й международный фестиваль «Французская весна», который пройдет в Киеве и еще восьми городах Украины. Мероприятий так много, что все не перечислить. Вот некоторые из них:
«Роман с кино». 4-11 апреля
Кадры из фильма «До свидания там, наверху»
В рамках программы «Роман с кино» будут показаны пять французских фильмов, среди них – трагикомедия «До свидания там, наверху», драма «Обмен принцессами», триллер «38 свидетелей» и другие картины.
Где: кинотеатр «Киев», Большая Васильковская, 19
Начало: 19.00
Стоимость билетов: 80-100 грн.
Французские сладости. 17-20 апреля
Фестиваль кулинарного искусства Франции удивит мастер-классами от известных в мире кондитеров – Кристофа Мишалак, Анжело Мюза, Анабель Лукантонио и Насердина Мэнди. Также на фестивале поделятся опытом и лучшие кондитеры Украины – участники и судьи Чемпионата мира и различных международных конкурсов по кондитерскому искусству.
Где: Международная кулинарная школа DGF ICS, Каземира Малевича, 87 н; МВЦ Броварской проспект, 15
Начало: с 10:00
Стоимость: от 300 грн
Фотомастер Vogue. 19 апреля – 5 мая
На выставке «Подведение итогов» можно увидеть живопись французского художника украинского происхождения Игоря Увароффа, известного дизайнами фотосессий для журналов Vogue или Elle и брендов Hermes и L’Oreal.
Где: Киевская картинная галерея, Терещенковская, 9
Начало: 19:00
Дни украинского платья. 7-9 апреля
Видимо, у вас есть свое «счастливое платье». А «счастливое украинское платье»? Если нет, найти его можно на Дне украинского платья 7-9 апреля. Дизайнеры обещают наряды 250 лучших отечественных брендов.
Где: Десятинная, 12
Начало: 7–8–9 апреля, 10:00 – 20:00
Стоимость: вход свободный
Made in Ukraine. 28-29 апреля
Открытие сезона Made in Ukraine на Контрактовой – это ярмарка, фудкорт, живая музыка и концерты, лаунж зоны и детские развлечения.
Где: Контрактовая площадь
Когда: С 10:00 28 апреля до 22:00 29 апреля
Kyiv Coffee Festival. 14-15 апреля
Хотите увидеть кофейную культуру Украины «в разрезе»? Тогда вам сюда – на Kyiv Coffee Festival. Тут соберутся тысячи кофеманов и работников индустрии, на фесте можно лично познакомиться с известными баристо. Почетный гость – Слава Бабич, ставший в этом году мировым чемпионом по завариванию кофе в джезве в Дубае.
Специалисты расскажут как правильно готовить кофе дома, как выбрать на свой вкус девайсы и кофемашину, как влияет состав воды на вкус кофе, как открыть свою кофейню и о многом другом. На мероприятии будет музыка и комики. Есть детская зона.
Где: «Арт-завод Платформа», ул. Беломорская, 1
Время: С 11.00 до 23.00
Вход: 100 грн
Фестиваль «С рюкзаком». 21-22 апреля
На этом крупнейшем тревел-ивенте, где выступят более 40 путешествеников, расскажут об экономии в поездках, организации самостоятельного отдыха, лучших направлениях лета и прочих важных моментах для туристов. Среди спикеров – блогеры, телеведущие и Татьяна Яловчак – первая украинка, покорившая 7 вершин на 7 континентах мира.
Участников ждут ярмарка, фудкорт и лаундж-зона с живой музыкой. Будут и розыгрыши ценных призов от партнеров.
Где: IZONE, ул. Набережно-Луговая, 8 (ст. метро «Тараса Шевченко»)
Время: 11:00 – 21:00.
Вход: 100 – 200 грн.
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«ROBOfirst – более чем роботы». 14-15 апреля
Фестиваль пройдет в Украинском доме и соберет более тысячи конкурсантов со всех уголков страны. Задания для команд будут связаны с водными ресурсами.
Посетители смогут посмотреть на игру роботов и при желании, например, поиграть в робофутбол и настольные игры народов мира. Техническая студия «Винахідник» пригласит к зонам мейкерства, архитектуры и робототехники. Самые маленькие посетители смогут порисовать с роботом Пикассо.
Учителей и учеников также ждет платформа Minecraft: Education Edition. Это образовательная версия занимает второе место по популярности в мире после «Тетрис». Здесь расскажут, как направить игровую зависимость ребенка в конструктивное русло.
Где: Украинский дом, ул. Крещатик, 2
Время: с 10:00 до 17:00.
Вход: свободный...