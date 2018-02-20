Юный украинец стал чемпионом мира по авиамоделированию

Украинский школьник Владислав Клименко стал чемпионом мира по авиамоделированию, передает Киевские Ведомости со ссылкой на strana.ua.
Подросток из Марганца стал первым среди юниоров на чемпионате мира по свободнолетающим авиамоделям для закрытых помещений.
Чемпионат мира прошел в США. На нем собственные модели представили почти полсотни участников из 14 стран.
За Украину выступили три спортсмена. Все они из Днепропетровской области. Они принимали участие в двух категориях - юниоры и спортсмены старше 18 лет. Владислав Клименко стал первым среди юниоров, а в общем зачете сборная Украины заняла на чемпионате мира четвертое место. Это самый результативный показатель в данной дисциплине за всю историю Украины.
Первые три места достались командам из США, Румынии и Великобритании. Их средний возраст - 44 года.
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