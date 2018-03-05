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Социум

В Киеве проверят пожарную безопасность в жилых комплексах

В Киеве проверят пожарную безопасность в жилых комплексах
Проверки ждут и ТРЦ.
Спасатели ГСЧС начнут проверять столичные жилые комплексы, ТРЦ, школы и другие объекты с массовым пребыванием людей, передает Киевские Ведомости со ссылкой на 44.ua.

"ГСЧС и ее территориальным органам Правительство дало зеленый свет в части осуществления государственного надзора (контроля) в отношении учреждений оздоровления и отдыха детей, интернатных учреждений, учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, профессиональной (профессионально-технического) образования, а также объектов топливно-энергетического, военно-промышленного комплексов, объектов повышенной опасности, химически опасных объектов и объектов высотного строительства", - говорится в сообщении ГСЧС Киева.

Кроме того, будут проверяться крупные торговые и торгово-развлекательные центры.

Какие ТРЦ попадают под проверки в 2018 году:

В апреле 2018 года будет проверен торговый центр Мандарин Плаза (Киев), в июне будут проверены гипермаркеты Ашан в различных регионах Украины, в октябре – киевский клуб Стерео Плаза. Вавгусте проверят также детские развлекательные центры СкайПарк в ТРЦ Дрим Таун и ТРЦ Sky Mall.

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Еще ведомство проверит в текущем году жилой комплекс Комфорт Таун. ЖК проверят по тем же параметрам соблюдения требований пожарной опасности...

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