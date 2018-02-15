В Киеве придумали, как справиться с проблемой мусора

Год назад в столице начали устанавливать первые подземные контейнеры для отходов. Журналисты выяснили, комфортнее ли стало киевлянам и планируют ли чиновники и дальше прятать мусор под землю, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
В прошлом году 59 конструкций установили в парках и возле рынков, а в этом — планируют закопать в землю возле жилых домов еще 177. В феврале уже появились два новых бака в Днепровском районе.
"Из горбюджета на установку подземных контейнеров для бытовых отходов выделено 15 млн грн (один контейнер обходится примерно в 80 тыс. грн. — Авт.). Установкой занимается КП "Киевжилспецэксплуатация", — рассказал "Сегодня" директор департамента ЖКИ КГГА Дмитрий Науменко.
В департаменте поясняют, что преимущество подземных контейнеров — в том, что они выглядят опрятно. А один такой контейнер (5 куб. м) по объему равен пяти обычным мусорным бакам. Сейчас в Киеве около 12 тысяч контейнеров объемом 1,1 куб. м и около 3 тысяч — для раздельного сбора мусора. Каждый подземный контейнер оснащен лазерным датчиком заполнения мусором и GPRS-модемами. Как только поступает сигнал, что бак наполнен, мусор вывозят.
Не всем киевлянам нравится нововведение. "На Бессарабке контейнер часто переполнен, и люди складывают мусорные пакеты вокруг конструкции. И даже когда он работает как надо, "аромат" исходит не самый приятный", — жалуется киевлянка Ксения Симон. Некоторые жители считают, что контейнеры небезопасны для маленьких детей, которые могут упасть в них из-за излишнего любопытства.
В мэрии заверяют, что конструкции безопасны, мусор из них вывозят ежедневно, а проблемы с накоплением отходов вокруг них происходят из-за хаотично припаркованного транспорта. Чиновники призывают водителей не парковать авто около подземных контейнеров, чтобы к ним был свободный доступ.
Эксперты считают, что установка подземных баков не решает проблему с мусором в городе.
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"Плюсов подземных контейнеров немного. Да, визуально они смотрятся лучше, нет грязных баков. Но с точки зрения переработки мусора проблема не решается. Власти должны думать не о том, как спрятать мусор в более современные баки, а как его сортировать и перерабатывать", — считает эколог Александр Соколенко...