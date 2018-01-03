| | Маша Ефросинина поразила красотой на новом фото
Шоу-Биз и культура

Маша Ефросинина поразила красотой на новом фото

Маша Ефросинина поразила красотой на новом фото
Телеведущая восхитила собой пользователей социальной сети.

На своей страничке в Инстаграме Маша Ефросинина поделилась своей черно-белой фотографией, продемонстрировав природную красоту.

Подписала теле-звезда этот снимок так: "Счастье - это Утро, которое пахнет моими детьми и кофе. Счастье - это незнакомый Человек, внезапно появившийся из ниоткуда, чтобы обеспечить возможность спасать жизни новорождённых младенцев. Счастье - это Мама, которая каждый телефонный разговор заканчивает словами: "Люблю тебя, доченька!"".

Читайте также: Папарацци заметили Бена Аффлека с девушкой на Гавайях

Всего за один час после публикации новой фотографии Маши более 8500 пользователей соцсети оценили ее при помощи лайков.

...

Еще по теме

Маша Ефросинина показала редкое семейное фото

Маша Ефросинина показала редкое семейное фото

3-01-2018, 14:10
Читать
Маша Ефросинина показала, как подрос ее сын

Маша Ефросинина показала, как подрос ее сын

19-12-2017, 19:55
Читать
Популярная телеведущая поразила красотой на новом фото

Популярная телеведущая поразила красотой на новом фото

5-12-2017, 15:00
Читать
Маша Ефросинина показала, чем занимается с мужем, когда нет детей

Маша Ефросинина показала, чем занимается с мужем, когда нет детей

23-10-2017, 14:35
Читать
Маша Ефросинина порадовала милым семейным фото

Маша Ефросинина порадовала милым семейным фото

12-04-2017, 21:45
Читать
Маша Ефросинина поделилась забавным снимком с 2-летним сыном

Маша Ефросинина поделилась забавным снимком с 2-летним сыном

19-09-2016, 18:31
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail