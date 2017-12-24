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Шоу-Биз и культура

Ричард Горн показал новое фото возлюбленной

Ричард Горн показал новое фото возлюбленной
Подписчики Горна по-разному отреагировали на свежее фото его любимой женщины.

На своей страничке в Инстаграме Ричард Горн поделился фотографией, на которой запечатлена его невеста Соня Плакидюк - известный украинский фотограф и эксперт в шоу "Топ-модель по-украински".

В считанные минуты этот снимок лайкнули более 7 тысяч инстаграм-пользователей, подписанных на аккаунт Ричарда. Но в комментариях реакция его фолловеров была не такой уж и радужной.

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Почему-то, подписчицы Ричарда Горна решили, что он полюбил совсем не ту девушку, которая ему нужна была, так как у Сони Плакидюк необычная внешность. На что Горн ответил так: "Пришла на мою страницу и откровенно высказывает своё никому не нужное мнение о моей любимой женщине", подписав фото девушки, которая раскритиковала внешность Сони.

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