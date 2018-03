Кайли Дженнер удивила резкой сменой имиджа

¬след за сестрой им ардаш€н и мамой рис ƒженнер айли перекрасилась в блондинку.¬ »нстаграме звезда американского реалити-шоу о семье ардаш€н похвалилась свежим фото, на котором предстала перед публикой с осветленными волосами.ѕодписала айли свое фото так: "i think i was meant to be blonde!", что в переводе на русский €зык означает: "я думаю, что мне просто суждено быть блондинкой!".ѕочти 6 миллионов лайков собрало фото изменившей цвет волос айли ƒженнер. —уд€ по всему, публике она в образе блондинки очень понравилась....