Кайли Дженнер удивила резкой сменой имиджа

Вслед за сестрой Ким Кардашян и мамой Крис Дженнер Кайли перекрасилась в блондинку.В Инстаграме звезда американского реалити-шоу о семье Кардашян похвалилась свежим фото, на котором предстала перед публикой с осветленными волосами.Подписала Кайли свое фото так: "i think i was meant to be blonde!", что в переводе на русский язык означает: "Я думаю, что мне просто суждено быть блондинкой!".Почти 6 миллионов лайков собрало фото изменившей цвет волос Кайли Дженнер. Судя по всему, публике она в образе блондинки очень понравилась....