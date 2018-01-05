Бывший муж Снежаны Егоровой взволновал мыслями о суициде

История со злостным неплательщиком алиментов - бывшим мужем Снежаны Егоровой, оставившем ее с тремя маленькими детьми, имеет свое продолжение и, по всей вероятности, еще долго будет длиться.Антин Мухарский, который таже известен под псевдонимом Орест Лютий написал в Фейсбуке:"ДАЛІ - ТІЛЬКИ ЗАШМОРГ?Нарешті дожився до суїцідальних думок))) А що, весело, панове! Чи з моста у воду, чи нажертися чогось і заснути навіки, чи в теплу ванну (дарма що її нема) і лезом по вєнах чік, чи у зашморг? Родина зруйнована, дітей бачити не дають, штучні борги створюють, майно відбирають, в ЗМІ травля ЧОТИРИ РОКИ!!! Чотири роки в Оболонському суді розглядається мій ПЕРВІСНИЙ позов про встановлення розміру аліментів і порядок побачення з дітьми. За цей час з мене на всю країну зробили опудало “злісного аліментника”, яким лякають дітей і їхніх батьків. “Зазирніть у так звані “списки ганьби”, панове! МЕНЕ ТАМ НЕМА! Я справно плачу своїм дітям аліменти!!! Мєнстрюстіцій Петренко і його PR банда, на яку витрачаються шалені гроші (наші гроші, панове) БРЕШЕ! Нагло і нахабно, змішуючи моє ім’я з багнюкою, яка ллється з їхніх чорних ротів. Цю брехню вкрай охоче розносять проросійські ЗМІ, які тільки й мріють про те, аби зацькувати людину, яка сміє виступати проти засилля відкритої чи прихованої раші в нашому медіапросторі. Ще б пак — борець за Україну, сам Орест Лютий виявився злісним аліментником! Кращого приводу очорнити всіх цим “фашистів-бандерівців” і не придумаєш. “Ай-яй-яй, який покидьок!” - цокають язиками міщуки і гламурні суки.Так, я ненавиджу міщуків і гламурних сук, я ненавиджу перевертнів політиків і їхній обслуговуючий персонал, я ненавиджу совок і брехливу проросійську пресу, у мене взагалі ду-у-у-уже багато ворогів, яких я нажив, обравши український шлях. Вони тільки й мріють, аби я здохнув під парканом. НЕ ДОЧЕКАЄТЕСЬ, вилупки! До вересня обіцяю видати роман під назвою “Ай ем нот раша”, де буде описано всі механізми паплюження української ідеї, починаючи від ЗМІ-технологій і закінчуючи змовою держслужбовців нетрадиційної орієнтації. Над чим, зрештою, і натхненно працюю в еміграції. Гречка, свіжі овочі, фрукти, чиста вода і спорт. Максимум 6 євро на день (з урахуванням комунальних послуг) — мій бюджет на день (згодом поділюсь досвідом здорового та економного життя в Європі). Квартиру до травня безкоштовно надали друзі. З наступного тижня почну друкувати окремі глави нового роману. Так що вороги — тримайтеся! Далі будеPS 2-го квітня в Оболонському суді призначено черговий розгляд моєї справи. Цікаво, наскільки тепер, завдяки протекції мєнстрюстіція Петренки і генпрокурорши Луценчихи (які є особистими покровителями моєї колишньої дружини) перенесуть цю справу? Ох цікаво".Примечательно, что злостные неплательщики алиментов в Украине имеют по Закону ряд ограничений, например, они не могут путешествовать за границу, иметь собственное авто или оружие, но у Ореста Лютого получилось каким-то образом выехать в Европу.Стиль, орфография и пунктуация Антина Мухарского сохранены...