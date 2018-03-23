| | Вика из "НеАнгелов" похвасталась новыми отпускными фотографиями
Шоу-Биз и культура

Вика из "НеАнгелов" похвасталась новыми отпускными фотографиями

Вика из \"НеАнгелов\" похвасталась новыми отпускными фотографиями
Певица отдыхает в Каппадокии и регулярно обновляет ленту фотографий в Инстаграме.

Виктория Смеюха, она же Екатерина, отправилась отдыхать вместе с подругой в турецкий регион Каппадокию.

На отдыхе певица уже успела покататься на большом воздушном шаре, а также верблюде.
Свою страничку в Инстаграме Вика заполняет красочными фотками и делится таким образом со своими фолловерами самыми интересными моментами, которые запали ей в душу.

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В комментариях солистку "НеАнгелов" щедро осыпают комплиментами, в основном, за идеальную фигуру.

Вика из \"НеАнгелов\" похвасталась новыми отпускными фотографиями

Вика из \"НеАнгелов\" похвасталась новыми отпускными фотографиями

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