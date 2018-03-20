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Ким Кардашян выложила в Instagram откровенные снимки

Ким Кардашян выложила в Instagram откровенные снимки
Многодетная звезда продолжает баловать публику пикантными фото.

В Инстаграме Ким Кардашян поделилась двумя свежими фото из недавней фотосессии.

На первом снимке звезда реалити-шоу запечатлена в нижнем белье перед зеркалом, а на втором фото Ким позировала в слитном купальнике, продемонстрировав пышные формы.

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Каждая новая фотка Ким Кардашян за считанные часы набирает по 2 миллиона лайков, впрочем, как произошло и с этими откровенными кадрами - их оценили в более, чем 5 млн лайков.

Ким Кардашян выложила в Instagram откровенные снимки

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