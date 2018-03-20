Ким Кардашян выложила в Instagram откровенные снимки

В Инстаграме Ким Кардашян поделилась двумя свежими фото из недавней фотосессии.На первом снимке звезда реалити-шоу запечатлена в нижнем белье перед зеркалом, а на втором фото Ким позировала в слитном купальнике, продемонстрировав пышные формы.Каждая новая фотка Ким Кардашян за считанные часы набирает по 2 миллиона лайков, впрочем, как произошло и с этими откровенными кадрами - их оценили в более, чем 5 млн лайков....