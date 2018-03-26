Катя Осадчая показала, чем занимается в свободное время

После съемок Катя Осадчая прилегла отдохнуть со стаканом кофе/чая и целой вазой с конфетами.Довольное лицо телеведущей говорит само за себя. Выглядит Катерина одновременно красивой и немножечко уставшей.Подписала Катя свое фото так: "Perfect backstage :)".Поклонники Осадчей не пожалели для нее комплиментов и оценили новое фото в 25 с лишним тысяч лайков.В комментариях активизировались хейтеры, которые возмутились тому, что она вместе с остальными звездами не скорбит из-за трагедии в российском г. Кемерово....