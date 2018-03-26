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Шоу-Биз и культура

Катя Осадчая показала, чем занимается в свободное время

Катя Осадчая показала, чем занимается в свободное время
Телеведущая сфотографировалась, лежа на диване.

После съемок Катя Осадчая прилегла отдохнуть со стаканом кофе/чая и целой вазой с конфетами.
Довольное лицо телеведущей говорит само за себя. Выглядит Катерина одновременно красивой и немножечко уставшей.

Подписала Катя свое фото так: "Perfect backstage :)".
Поклонники Осадчей не пожалели для нее комплиментов и оценили новое фото в 25 с лишним тысяч лайков.

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В комментариях активизировались хейтеры, которые возмутились тому, что она вместе с остальными звездами не скорбит из-за трагедии в российском г. Кемерово.

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