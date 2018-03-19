| | Мэрайя Кэри показала фото с детьми
Шоу-Биз и культура

Мэрайя Кэри показала фото с детьми

Мэрайя Кэри показала фото с детьми
Певица отметила свой день рождения в кругу семьи.

Мэрайя Кэри 27 марта отмечала свой день рождения, а после - показала свежие праздничные фото в Instagram.

На первом снимке певица запечатлена с охапкой воздушных шаров, а на втором - с сыном, дочерью и собакой.

В комментариях под фото именинницы Кэри ее фанаты один за другим строчат поздравительные речи, а также комплименты относительно внешнего вида одной из самых голосистых артисток Голливуда.

Читайте также: В Британии вандалы осквернили памятник Дэвиду Боуи

Более ста тысяч инстаграм-пользователей оценили новые фото Мэрайи Кэри лайками.

...

Еще по теме

Мэрайя Кэри выложила в Сеть нескромное фото

Мэрайя Кэри выложила в Сеть нескромное фото

19-03-2018, 15:02
Читать
Мэрайя Кэри показала подросшего сына

Мэрайя Кэри показала подросшего сына

22-01-2018, 11:45
Читать
Мэрайя Кэри показала, как отпраздновала День влюбленных

Мэрайя Кэри показала, как отпраздновала День влюбленных

16-02-2017, 09:55
Читать
Мэрайя Кэри возмутила вульгарными откровенными фото в Инстаграм (ФОТО)

Мэрайя Кэри возмутила вульгарными откровенными фото в Инстаграм (ФОТО)

14-09-2016, 14:16
Читать
Мэрайя Кэри засветила нижнее белье

Мэрайя Кэри засветила нижнее белье

4-04-2016, 19:14
Читать
Мэрайя Кэри показала свое обручальное кольцо

Мэрайя Кэри показала свое обручальное кольцо

1-02-2016, 10:14
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail