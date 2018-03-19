Мэрайя Кэри показала фото с детьми

Мэрайя Кэри 27 марта отмечала свой день рождения, а после - показала свежие праздничные фото в Instagram.На первом снимке певица запечатлена с охапкой воздушных шаров, а на втором - с сыном, дочерью и собакой.В комментариях под фото именинницы Кэри ее фанаты один за другим строчат поздравительные речи, а также комплименты относительно внешнего вида одной из самых голосистых артисток Голливуда.Более ста тысяч инстаграм-пользователей оценили новые фото Мэрайи Кэри лайками....