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Шоу-Биз и культура

Людмила Барбир похвасталась стройными ногами

Людмила Барбир похвасталась стройными ногами
Украинская телеведущая восхитила публику своим внешним видом.

На своей страничке в Инстаграме ведущая программы "Сніданок з 1+1" поделилась свежим фото, на котором продемонстрировала яркий образ и красивые ноги.

Если быть точными, то ножки телеведущей оказались в центре внимания инстаграм-пользователей, а потому комплименты в адрес Людмилы льются рекой: "Красуня, очей не відвести)))", "Боже мой) жрица))", "Такая шикарная! Ножки суперские!" и это только некоторые из них.

Количество лайков тоже продолжает расти и сейчас уже составляет чуть больше 1300.
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Поклонники не обделили Людмилу Барбир комплиментами и отметили еще, что в этом эфире утренней программы она была какой-то по-особенному красивой.

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