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Шоу-Биз и культура

Маша Ефросинина сфотографировалась с подросшим сыном

Маша Ефросинина сфотографировалась с подросшим сыном
Телеведущая поделилась новым селфи с сыном в Инстаграме.

На этот раз не накрашенная звезда украинского телевидения сфотографировалась с сыном Александром и с удовольствием показала это фото своим поклонникам, назвав себя на нем "запухариком".

Подписала телеведущая теплое семейное фото так: ""Мамочка, это твоя рука?"- спросил Саня, нащупав под одеялом волосатую руку Тимура. "Да, сынок"- еле сдерживаюсь я. "Мммм, такая нежная!"".

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Фолловеры Марии не перестают восхищаться ее чувством юмора и теми забавными историями из жизни, которыми она делится со всеми в соцсети, поэтому количество лайков и комплиментов растет с каждым часом.

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