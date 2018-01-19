Маша Ефросинина сфотографировалась с подросшим сыном

На этот раз не накрашенная звезда украинского телевидения сфотографировалась с сыном Александром и с удовольствием показала это фото своим поклонникам, назвав себя на нем "запухариком".Подписала телеведущая теплое семейное фото так: ""Мамочка, это твоя рука?"- спросил Саня, нащупав под одеялом волосатую руку Тимура. "Да, сынок"- еле сдерживаюсь я. "Мммм, такая нежная!"".Фолловеры Марии не перестают восхищаться ее чувством юмора и теми забавными историями из жизни, которыми она делится со всеми в соцсети, поэтому количество лайков и комплиментов растет с каждым часом....