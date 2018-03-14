Почти треть переселенцев в Донецкой области не может восстановить выплаты пенсии и других пособий

Такие цифры в рамках дискуссии о разработке региональных планов реализации Стратегии интеграции вынужденных переселенцев до 2020 года сообщил советник Министерства социальной политики во вопросам ВПЛ в Донецкой области Валерий Панченко, - передает ОстроВ.
По его данным, 96 803 человека (из них 85 201 пенсионеров) не смогли восстановить свои выплаты.
Панченко также сообщил общее количество зарегистрированных в Донецкой области переселенцев – 542 390 человек, или 474 279 семей.
Из них 350 224 – пенсионеры, 72 889 – дети, 16 835 – люди с инвалидностью.
Для сравнения, весной 2017 года в Донецкой области было зарегистрировано 528 тыс. перемещенных лиц...