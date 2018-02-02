В Хмельницкой области задержали группу торговцев огнестрельным оружием

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась незаконным изготовлением, переработкой и сбытом огнестрельного стрелкового оружия и боеприпасов на территории Украины.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины. Отмечается, что правоохранители области несколько месяцев собирали доказательную базу и документировали противоправную деятельность преступной группы."За это время проведен ряд оперативных закупок, во время которых зафиксирован сбыт автоматов "Калашникова", пистолеты "Макарова", пистолета "Сталкер", самодельных устройств для стрельбы патронами калибра 5,6 мм и более двухсот патронов калибра 9 мм", - сообщили в прокуратуре. Правонарушителей было разоблачено во время спецоперации с одновременными обысками по месту изготовления оружия и проживания преступников. Во вторник, 27 марта 2018 года, трех членов преступной группы были задержаны."В ходе указанных следственных действий обнаружены и изъяты автоматы Калашникова, пистолеты различных марок, большое количество патронов к огнестрельному оружию разного калибра, гранаты, взрывчатку и денежные средства. Кроме того, у одного из членов группы изъято схемы, по которым изготовлялась и перерабатывалась огнестрельное оружие", - добавили в прокуратуре.Правоохранителями проводится досудебное расследование.Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. В уголовном производстве осуществляется комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на всестороннее и полное исследование его обстоятельств...