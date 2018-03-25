| | Автоматический перерасчет субсидий проводится в мае и октябре
Социум

Автоматический перерасчет субсидий проводится в мае и октябре

Каждый год в мае органы социальной защиты населения осуществляют назначение субсидии на новый период, соответственно, рассчитывая размер пособия на летний период, а в октябре – на отопительный сезон.
То есть, автоматический перерасчет субсидий на основе доходов людей осуществляется дважды в год – в мае и октябре, напоминают на правительственном портале.
В зависимости от индивидуального запроса субсидианта он может осуществляться в другом месяце. Например, человек стал пенсионером или перестала работать и получает доход – пенсию, то он имеет право обратиться с заявлением на перерасчет субсидии, учитывая его актуальные доходы.
В апреле будет перерасчет субсидий не на основе доходов людей, а учитывая то, что апрель – неполный отопительный месяц. Перерасчет будет осуществляться на тех же условиях, что в октябре прошлого года, когда назначали «зимние» субсидии. В мае органы соцзащиты будут принимать во внимание доходы, полученные в третьем и четвертом кварталах 2017 года...

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