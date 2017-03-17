Специалисты назвали способы сделать процесс родов более быстрым и легким

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Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Посольство США назвало условие успешной судебной реформы в Украине
Российских дипломатов высылают уже 27 стран
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В«Р РѕСЃР°С‚РѕРјВ» СЃРґР°Р» РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹ РґР»СЏ РїРѕР»СѓС‡РµРЅРёСЏ Р»РёС†РµРЅР·РёРё РЅР° СЃС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ РђРРЎ РІ РўСѓСЂС†РёРё
Российское лобби Медведева борется за украинскую сою
Р’РѕРґРѕРєР°РЅР°Р» Р·Р°РїР»Р°С‚РёС‚ 5 РјРёР»Р»РёРѕРЅРѕРІ РєРѕР»Р»РµРєС‚РѕСЂР°Рј, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ СЃРѕР±РµСЂСѓС‚ РґРѕР»РіРё СЃ СЋСЂР»РёС†
События
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РЎРєР°РЅРґР°Р» РІ РЎРµРІР°СЃС‚РѕРїРѕР»Рµ: РјРѕР»РѕРґРµР¶СЊ В«РЅР°РґСѓР»РёВ» РЅР° РІС‹Р±РѕСЂР°С… РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р°
РџРѕ РёС‚РѕРіР°Рј Р°РЅС‚РёРєРѕСЂСЂСѓРїС†РёРѕРЅРЅРѕР№ РїСЂРѕРІРµСЂРєРё Сѓ РїСЂРѕРєСѓСЂР°С‚СѓСЂС‹ РІРѕР·РЅРёРєР»Рё РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ Рє 8 РґРµРїСѓС‚Р°С‚Р°Рј Р·Р°РєСЃРѕ
Р’ РЎРµРІР°СЃС‚РѕРїРѕР»Рµ Р°РІС‚РѕР»СЋР±РёС‚РµР»Рё РґРѕР»Р¶РЅС‹ Р±С‹С‚СЊ СЌРєСЃС‚СЂР°СЃРµРЅСЃР°РјРё (Р¤РћРўРћ)
РџРѕСЏРІРёР»РѕСЃСЊ С„РѕС‚Рѕ РЅР°С‡Р°Р»Р° РїРѕР¶Р°СЂР° РІ РёРіСЂРѕРІРѕР№ Р·РѕРЅРµ В«Р—РёРјРЅРµР№ РІРёС€РЅРёВ»
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РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёРµ РЎРњР Р·Р°РїСѓСЃС‚РёР»Рё С„РµР№Рє Рѕ СЃРІР°РґСЊР±Рµ Р‘СЂСЌРґР° РџРёС‚С‚Р° Рё Р”Р¶РµРЅРЅРёС„РµСЂ РРЅРёСЃС‚РѕРЅ
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РљРѕРјРїР°РЅРёСЏ Huawei РїСЂРµР·РµРЅС‚РѕРІР°Р»Р° С„Р»Р°РіРјР°РЅ, Р° Xiaomi РІС‹С€РµР» РЅР° 2-Рµ РјРµСЃС‚Рѕ РїРѕ РїСЂРѕРґР°Р¶Р°Рј РІ Р РѕСЃСЃРёРё
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РЎРјР°СЂС‚С„РѕРЅ LG G7 РїРѕСЃС‚СѓРїРёС‚ РІ РїСЂРѕРґР°Р¶Сѓ СЃ LCD Рё OLED-СЌРєСЂР°РЅР°РјРё
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Сегодня, 19:45
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Ирина Батталова
Редактор раздела Здоровье
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