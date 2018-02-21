| | Ученые рассказали, как рак сделает людей бессмертными
Наука

Ученые рассказали, как рак сделает людей бессмертными

Ученые рассказали, как рак сделает людей бессмертными
Имеется теоретическая вероятность бессмертия человека.

По словам биологов, некоторые клетки способны делиться несчетное количество раз, а это говорит о теоретической возможности вечного существования людей. Бессмертие – это понятие сложное и требует тщательного изучения.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на vladtime.ru.

Клетки организма делятся в среднем 52 раза. В результате данного процесса они стареют и погибают. Причиной этому выступает неспособность частичек передавать сведения своим потомкам. Первичные половые, стволовые и раковые клетки не стареют и могут делиться множество раз. Исходя из этого положения, при изучении онкологических заболеваний ученые сталкиваются с бессмертными сущностями.
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Если специалистам удастся тщательно разобраться в зарождении, развитии и гибели рака, то они смогут сделать так, чтобы люди жили вечно. На протяжении тысячелетий человек мечтает продлить свое существование на Земле. Для этого необходимо разобраться в условиях возникновения и роста раковых клеток. Первые шаги по этому пути уже сделаны...

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