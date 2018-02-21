Ученые рассказали, как рак сделает людей бессмертными

По словам биологов, некоторые клетки способны делиться несчетное количество раз, а это говорит о теоретической возможности вечного существования людей. Бессмертие – это понятие сложное и требует тщательного изучения.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на vladtime.ru.
Клетки организма делятся в среднем 52 раза. В результате данного процесса они стареют и погибают. Причиной этому выступает неспособность частичек передавать сведения своим потомкам. Первичные половые, стволовые и раковые клетки не стареют и могут делиться множество раз. Исходя из этого положения, при изучении онкологических заболеваний ученые сталкиваются с бессмертными сущностями.
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Если специалистам удастся тщательно разобраться в зарождении, развитии и гибели рака, то они смогут сделать так, чтобы люди жили вечно. На протяжении тысячелетий человек мечтает продлить свое существование на Земле. Для этого необходимо разобраться в условиях возникновения и роста раковых клеток. Первые шаги по этому пути уже сделаны...