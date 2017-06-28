| | Чиновники ушли от ответственности за строительство ТЦ в Кемерово
Политика

Чиновники ушли от ответственности за строительство ТЦ в Кемерово

Еще по теме

Отставки в Кемерово: уволены неугодные Тулееву чиновники

Отставки в Кемерово: уволены неугодные Тулееву чиновники

Сегодня, 17:17
Читать
Кемерово выделили 700 млн рублей на строительство дорог и детсадов

Кемерово выделили 700 млн рублей на строительство дорог и детсадов

28-06-2017, 05:32
Читать
С декабря изменится расписание автобусов Шерегеш – Кемерово

С декабря изменится расписание автобусов Шерегеш – Кемерово

26-11-2016, 15:50
Читать
Самолет из Москвы экстренно сел в Кемерово - Русская планета

Самолет из Москвы экстренно сел в Кемерово - Русская планета

16-10-2016, 12:07
Читать
Авиарейс из Петербурга прибыл в Кемерово с шестичасовой задержкой

Авиарейс из Петербурга прибыл в Кемерово с шестичасовой задержкой

11-09-2016, 10:47
Читать
На Луганщине чиновники разворовали деньги, выделенные на ремонт Старобельск ...

На Луганщине чиновники разворовали деньги, выделенные на ремонт Старобельск ...

21-01-2016, 18:15
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail