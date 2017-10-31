«Улитка и Кит»: в Харькове покажут спектакль, покоривший зрителей на фестивале британской драмы

Премьера спектакля «Улитка и Кит», ставшего обладателем приза зрительских симпатий на фестивале британской драмы Taking the Stage, состоится 30 марта в Доме актера.«Улитка и Кит» – спектакль для семейного просмотра, который поставила харьковский режиссер Янина Зеленская по одноименной книге известной британской писательницы Джулии Дональдсон. Его премьера состоялась в Украине в октябре 2017 года на фестивале британской драмы Taking the Stage. Спектакль не только стал обладателем приза зрительских симпатий, но и получил теплые отзывы жюри конкурса.Как отмечает режиссер, для этого фестиваля надо было найти интересный материал английского автора, который был бы более-менее свежим.– Я тогда пришла в издательство, в котором активно переводят на украинский язык книги Джулии Дональдсон, и нашла там «Улитку и Кита» в совершенно волшебном переводе Оксаны Лущевской. И все как-то так сложилось: хороший перевод, красивые смыслы, автор умеет вкладывать в короткий стихотворный текст невероятный сюжет, в котором есть все необходимое для драматургии. Кит чуть не погибает, маленькая Улитка становится великим героем. Она спасает Кита и приносит миру пользу. И все это в одном коротком стишке, – говорит Янина Зеленская.Премьера спектакля пройдет в рамках Регионального театрального фреш-фестиваля-лаборатории «Я и Села Брук». Начало спектакля – в 17:00. Место проведения – Дом актера.СправкаЯнина Зеленская – харьковский режиссер, художественный руководитель театрально-драматургической студии «Школа Магии Театра», актриса плейбек-театра «Живое зеркало» и режиссер проекта «Больничные клоуны в Харькове»...