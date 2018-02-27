Топ-6 морепродуктов и их неоценимая польза для человеческого организма

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Под Киевом умер ветеран АТО
Розыск педофила: в Киеве ударили электрошокером и изнасиловали ребенка
Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Тулеев: Определённые силы пытаются «стравить» людей после трагедии в Кемерово
Песков: Встреча Путина и Ким Чен Ына не состоится
Песков о количестве жертв в Кемерово: Окончательную цифру назовёт следствие
«Это удар в спину»: Мизулина соболезнует Путину в связи с трагедией в Кемерово
Путин призывает не паниковать из-за фейков в соцсетях о Кемерово
Экономика
Кабмин отложил подорожание газа для населения
Украинцы уменьшили потребление бензина
Эксперт назвал главные проблемы Северного Потока-2
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События
На пасхальные праздники в зоне АТО усилят меры безопасности
Суд по делу Ефремова 17 апреля продолжит допрос свидетелей стороны обвинения
КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 44 тыс. человек
ЛЭО обещает отключить северодончанам тепло и обесточить социальные объекты
Порошенко выразил соболезнования родным детей, погибших на Донбассе, в Сирии и Кемерово
Социум
Певица из Татарстана заняла первое место на конкуре "Серебряный голос"
В Краснодаре открылась выставка "Вербная неделя"
Петербург и Ленобласть ждут очередные температурные качели
Новый поезд "Т?лпар-Тальго" будет запущен из Павлодара в Алматы
В Воронеже расширят зоны действия "умных светофоров"
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Изгнание «Лады» и «Югры», и другие изменения в КХЛ
Хачанов и Рублёв вышли в полуфинал турнира в Майами в парном разряде
«Нижний Новгород» обыграл «Венецию», но выбыл из Кубка Европы ФИБА
Маркин изучит информацию о расистских оскорблениях на матче Россия – Франция
Фанаты «Спартака» проведут первый тайм матча с «Тосно» в тишине
Шоу-Биз
Искусство российско-азербайджанского диалога
«Улитка и Кит»: в Харькове покажут спектакль, покоривший зрителей на фестивале британской драмы
Алена Савкина из "Дом-2" рассказала об отношении к ней мамы Яббарова
Победитель «Голоса» Волчков отметит эстрадный юбилей в Санкт-Петербурге
Бузова пропала после трагедии в Кемерове
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Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
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Киевские Ведомости
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Здоровье
| Топ-6 морепродуктов и их неоценимая польза для человеческого организма
Здоровье
Топ-6 морепродуктов и их неоценимая польза для человеческого организма
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Ирина Батталова
Редактор раздела Здоровье
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