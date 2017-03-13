Разделять полосы на мосту Патона пока не будут: в Киеве отказались от Road Zipper

Коммунальное предприятие “Центр организации дорожного движения”(*) в рамках вопроса об обустройстве на мосту Патона в Киеве барьерного ограждения для разделения встречных потоков автотранспорта не рассматривает закупку системы перемещения барьерного ограждения Road Zipper.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на kievvlast.
КП “Центр организации дорожного движения” в рамках сотрудничества городской администрации с международными финансовыми организациями рассматривает вопрос обустройства на мосту Патона барьерного ограждения для разделения встречных потоков транспорта с целью повышения безопасности дорожного движения.
Сообщается, что вопрос закупки системы перемещения барьерного ограждения Road Zipper не рассматривается.
Директор КП “Центр организации дорожного движения” Виктор Черний уточнил, что в рамках разработки технико-экономического обоснования возможно рассмотрение применения системы перемещения барьерного ограждения Road Zipper.
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Как известно, реверсивная полоса на мосту Патона уже давно не работает. В начале 2017 года экс-замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Илья Сагайдак усиленно лоббировал покупку в США системы QMB Road Zipper. Хоть решение о выделении денег на это чудо техники на Крещатике, 36 в итоге так и не приняли, официальный представитель американской компании Lindsay Transportation Solution в Украине - ООО “Контроль-С” - фактически требует у столичного руководства осуществить покупку. В КГГА недоумевали, но обещали определиться с типом разделительного барьера на этом мосту до конца 2017 года.
Напомним, КП “Центр организации дорожного движения” планирует бороться с нарушителями скоростного режима на столичных дорогах при помощи лежачих полицейских. Предприятие объявило тендер на закупку 4340 элементов принудительного снижения скорости на 3,8 млн гривен. Но даже в рознице эти элементы стоят на 600-800 тыс. гривен дешевле...