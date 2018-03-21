| | Кабмин утвердил строительство скоростной ж/д линии между Киевом и аэропортом "Борисполь"
Социум

Кабмин утвердил строительство скоростной ж/д линии между Киевом и аэропортом "Борисполь"

Кабмин утвердил строительство скоростной ж/д линии между Киевом и аэропортом \"Борисполь\"
Постановление было принято во время заседания правительства 28 марта без обсуждения.

Кабинет министров одобрил реализацию строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и международным аэропортом "Борисполь".

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на tsn.ua.

Как отмечается, постановлением предусматривается строительство линии железнодорожного пассажирского сообщения госкомпанией "Укрзализныця".
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Напомним, согласно проекту, поезда будут курсировать от станции "Киев-Пассажирский" через "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь", для чего нужно достроить всего 4 километра железной дороги. Время в пути – 35 минут, стоимость билета – 80-120 грн...

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