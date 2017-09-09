В одном из районов Киева избавились от пяти стихийных свалок

Коммунальные службы города ликвидировали в Святошинском районе пять стихийных свалок, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.
«Жители мегаполиса не заботятся о чистоте зеленых зон Святошинского района, постоянно привозят и выбрасывают всякий хлам на зеленые зоны. Как следствие, появляются несанкционированные свалки и засоряются газоны. Все это убирает коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений, отвлекаясь от запланированных работ, а также несет убытки, убирая и вывозя всю ту грязь», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что одна из cтихийных свалок образовалась на углу улиц Осенней и Академика Ефремова, а еще четыре находились на улице Качуры. Было вывезено около 16 куб. м бытовых отходов...