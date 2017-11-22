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Социум

В Киеве из автобуса выгнали ребенка с инвалидностью

В Киеве из автобуса выгнали ребенка с инвалидностью
Пассажиры за ребенка не вступились.

Водитель столичной маршрутки №509 выгнал из салона девушку с инвалидностью, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.

«Ребенок ехал из школы на тренировку. Показала удостоверения, водитель проехал полторы остановки, открыл дверь и приказал выйти ребенку. Хотя деньги у нее были. У меня двое детей, и оба слабослышащие, никогда они не ходят без денег», - отметила мама ребенка Наталья Синчак .

Отмечается, что девочка вышла из маршрутки, и сразу позвонила маме. После тренировки женщина забрала дочку и поехала на ту остановку , чтобы поговорить с виновником происшествия.

Они даже и не отрицали, что был этот ребенок, запомнили ее. Ну и потом "Остапа понесло" - это я про себя. Их спасло то, что рядом был ребенок", - добавила мама девочки и пообещала, что "это дело так не оставит".

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Пользователей социальной сети возмутил данный инцидент: « И вся маршрутка молчала. Такие как водила», «Зомби какие-то! 509 мы тоже пользуемся», «Наказать морального урода!», «У них же у самих дети - внуки, как можно ребёнка на улицу выгнать», - прокомментировали пользователи...

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