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Социум

В Киеве автобусы и троллейбусы временно изменят маршрут движения

В Киеве автобусы и троллейбусы временно изменят маршрут движения
Стартует фестиваль «Французская весна».

31 марта с 19:00 и до окончания мероприятий некоторые троллейбусные и автобусные маршруты изменят маршрут движения, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.

На указанный период движение будет организовано по схемам:
троллейбусный маршрут № 6 от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;
троллейбусные маршруты №16 и № 18 от ул. Академика Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
автобусные маршруты №№24, 114: движение по схеме рабочего дня (через ул. Крещатик).

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Отмечается, что движение транспорта на участке от ул. Черновола до Майдана Независимости будет перекрыто...

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