| | В Киеве остановят работу ТЦ с нарушениями пожарной безопасности
Социум

В Киеве остановят работу ТЦ с нарушениями пожарной безопасности

В Киеве остановят работу ТЦ с нарушениями пожарной безопасности
Практически в каждом ТРЦ есть такие проблемы.

Столичные власти через суд запретят работать торговым центрам за несоблюдение правил пожарной безопасности, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.

«Наша задача - добиться от владельцев полного устранения этих нарушений. В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром, информация будет передаваться правоохранительным органам. Тогда через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного устранения проблем», - рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук.

По его словам, во всех столичных торговых центрах присутствуют проблемы в пожарно-техногенной безопасности.

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Он отметил, что за время действия моратория на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности участились случаи пожаров в ресторанах и торгово-развлекательных центрах...

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