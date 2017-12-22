В Киеве остановят работу ТЦ с нарушениями пожарной безопасности

Столичные власти через суд запретят работать торговым центрам за несоблюдение правил пожарной безопасности, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.
«Наша задача - добиться от владельцев полного устранения этих нарушений. В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром, информация будет передаваться правоохранительным органам. Тогда через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного устранения проблем», - рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук.
По его словам, во всех столичных торговых центрах присутствуют проблемы в пожарно-техногенной безопасности.
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Он отметил, что за время действия моратория на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности участились случаи пожаров в ресторанах и торгово-развлекательных центрах...