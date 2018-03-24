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Социум

Названы регионы Украины, которые весной может затопить

Названы регионы Украины, которые весной может затопить
Ожидаются паводки.
В связи с приходом в Украину потепления, которое вызывает активное таяние снега, на Закарпатье и в Одесской области появляется угроза наводнений, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Апостроф

"Так, по данным Украинский гидрометцентр, на украинском участке Дуная возле г. Вилково Одесской области, в связи с прохождением волны половодья ожидается сохранение опасных уровней воды, при которых наблюдается затопление пониженных незаселенных участков города. Кроме того, ожидается также формирование очередной волны половодья с подъемом уровней воды на реках бассейнов: Сяна, Днестра, Западного Буга и Припяти. Местами возможен выход воды на заводь. К концу марта на реках Левобережья страны, в связи с дождями и снеготаянием, ожидается увеличение интенсивности подъема уровней воды с выходом на пониженные участки пойм и содержанием воды на достигнутых отметках затопление заводей. На реках и водохранилищах будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледостава, а на реках Правобережье - очистка ото льда", - сказано в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям перечисленных регионов принимать меры для предотвращения затоплений. Также они напоминают, что подмостовные русла и мостовые опоры должны находиться под наблюдением соответствующих служб.

Также отмечается, что за последнюю неделю спасатели более 10 раз откачивали воду вблизи сел Бобрица, Крюковщина и Тарасовка Киевской области.

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"Паводковые процессы уже начались на малых и средних реках области, что подтверждается незначительным поднятием уровней воды по рекам Ирпень, Здвиж, Рось, но на сегодняшний день критического выхода воды на речные поймы не зафиксировано", - сообщили в ГСЧС...

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