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Социум

В Киеве к лету обустроят еще два пляжа

В Киеве к лету обустроят еще два пляжа
Установят больше детских площадок, велопарковок и душевых.

В Киеве в 2018 году планируется открыть 13 официальных пляжей. Об этом в Facebook сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец. Он отмечает, что это на два больше, чем в 2017 году, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

В Киеве к лету обустроят еще два пляжа


Из них семь пляжей планируется открыть по стандарту "голубого флага" (на четыре больше, чем в прошлом году). Напомним, "голубой флаг" — международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

Кроме того, запланировано открытие 25 спасательных постов, что на четыре больше, чем в прошлом году.

В Киеве к лету обустроят еще два пляжа


Также запланирован ремонт четырех туалетов, в сумме же за три года город откроет 13 туалетов на пляжных зонах и зонах отдыха у воды.

Планируется установка пяти новых детских площадок на пляжах и в зонах отдыха у воды. В сумме их будет 16.

Велопарковок станет больше на семь штук. Суммарно на пляжах и зонах отдыха у воды их будет 15.

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Душевых станет больше на пять штук, суммарно их будет 44. Будет открыто шесть новых питьевых фонтанчиков, суммарно их будет 53...

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