Развитие социальной инфраструктуры — условие для закрепления молодежи на селе

вчера в 15:00Решающее значение для закрепления молодежи и специалистов на селе будет иметь развитие социальной инфраструктуры в сельской местности. Об этом заявил федеральный координатор партпроекта «Российское село», депутат Государственной Думы Владимир Плотников, подводя итоги Форума молодых аграриев, который прошел в Москве.«Единая Россия» своим приоритетом обозначила и постоянно проводит политику по развитию агропромышленного комплекса. При этом особое внимание Партия уделяет поддержке молодых специалистов. Сегодня нужно предпринять решительные меры, чтобы молодежь оставалась жить и работать на селе», - заявил Плотников.Парламентарий уточнил, что в России уже несколько лет реализуются грантовые программы поддержки начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственной кооперации. Эти программы дают большой производственный и социальный результат.По мнению федерального координатора партпроекта, решающее значение будет иметь также развитие социальной инфраструктуры в сельской местности: доступная медицинская помощь, качественное образование, строительство дорог, спортивных комплексов, а также развитие информационно-консультационных центров. «Наша Партия серьезно занимается решением задач по строительству жилья для сельских специалистов, ремонтом домов культуры в российской глубинке и спортивных залов в сельских школах, реализует партийные программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и другие. Остро стоит вопрос по кадровому обеспечению: в сельские школы нужны учителя», - указал Плотников.Важный вопрос – повышение доходности в аграрном бизнесе, так как это основной фактор устойчивого развития сельских территорий, улучшения жизни в хуторах и селах, добавил депутат.В свою очередь заместитель секретаря Генсовета Партии Ольга Баталина подчеркнула, что для Партии крайне важно, чтобы в каждом регионе и в каждой сфере деятельности работали молодые, ответственные и инициативные люди. «В сельском хозяйстве главное – человек. Сегодня этоодна из самых востребованных отраслей экономики. Но не все сделано для того, чтобы молодежи хотелось здесь работать», - отметила Баталина.Она указала на существующие проблемы сельских территорий. В их числе отток населения, недостаточная укомплектованность врачами, отсутствие интернета в отдаленных населенных пунктах. При этом Партия уделяет огромное внимание поддержке сельской молодежи и развитию инфраструктуры на селе.«Практически в каждом партийном проекте есть такая компонента. Это не только «Российское село», но и «Крепкая семья», «Культура малой родины», направление по развитию сельских дорог в рамках проекта «Безопасные дороги» и многие другие. Но нам нужна обратная связь, ваши запросы, чтобы проекты «Единой России» работали в муниципалитетах максимально эффективно», - отметила она.(Источник: Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Фото: Кубанский государственный аграрный университет)...