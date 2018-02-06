| | Жилкомплекс в воронежском микрорайоне Боровое узаконят задним числом
Экономика

Жилкомплекс в воронежском микрорайоне Боровое узаконят задним числом

Жилкомплекс в воронежском микрорайоне Боровое узаконят задним числом
Мэрия Воронежа опубликовала постановление о подготовке документации по планировке территории, расположенной в границах улиц Фёдора Тютчева, Сельская, автомобильной дороги М-4 «Дон» во вторник, 27 марта. Заказчиком является ООО «Воронежское монтажное управление-2», однако компания уже застроила большую часть территории, для которой планируется разработать документацию.Под развитие компанией «ВМУ-2» выделен участок площадью 67,4 га. После того, как документация будет готова, проект должны обсудить на публичных слушаниях. Хотя они должны проводиться до начала строительства...

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Экономика

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