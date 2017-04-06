«Донбасс» защитил титула чемпиона Украины по хоккею

Результаты матчей финальной серии УХЛ:

Финальная серия между «Донбассом» и «Кременчуком» завершилась в пяти матчах. «Донбасс» три матча на домашнем льду выиграл с общим счетом 12:3, а одна победа на выезде открыла путь действующему чемпиону к очередному титулу.MVP плей-офф УХЛ стал форвард «Донбасса» Виталий Лялька, который в восьми поединках набрал 19 очков (6+13). Лидер «Донбасса» по ходу сезона установил новый клубный рекорд, набирая очки в 19 матчах подряд.— ХК Кременчук 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)Шайбы: 15:11 Денискин — 1:0; 37:28 Мазур — 2:0; 47:12 Денискин — 3:0— ХК Кременчук 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)Шайбы: 15:56 Мостовой – 2:0; 23:24 Мостовой – 2:0; 30:52 Кузьмик – 3:0; 35:07 Захаров – 4:0; 35:59 Костиков – 5:0; 40:54 Наливайко (большинство) – 5:1; 46:01Ефимочкин – 5:2; 49:16 Коваленко – 6:2; 52:48 Бойков – 6:3— Донбасс 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)Шайбы: 03:17 Шиманский – 1:0; 25:22 Лялька – 1:1; 25:41 Костиков – 1:2; 28:17 Чернышенко – 2:2; 36:23 Толстушко – 3:2; 36:31 Коренчук – 3:3; 47:42 Кривошапкин – 4:3ХК Кременчук —2:5 (1:0, 0:4, 1:1)Шайбы: 19:30 Бойков (большинство) – 1:0; 24:16 Мостовой – 1:1; 29:29 Мостовой – 1:2; 36:24 Лялька – 1:3; 37:12 Коваленко – 1:4; 52:29 Савченко – 1:5; 53:37 Алексанян – 2:5– ХК Кременчук 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)Шайбы: 17:43 Костиков (большинство) – 1:0; 30:30 Влад (большинство) – 2:0; 3:0 59:17 Коренчук (Лялька) – 3:0.Стоит отметить, что в этом году УХЛ изменила регламент, превратив элитный дивизион украинского хоккея в юниорско-молодежную лигу. Возраст большинства игроков чемпионата не превышает 20-22 лет...