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Спорт

Свитолина уступила в четвертьфинале турнира в Майами

Свитолина уступила в четвертьфинале турнира в Майами
Первая ракетка Украины Элина Свитолина зачехлила ракетку на крупном турнире в Майами категории WTA Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508.

В четвертьфинале украинка встречалась с сенсационной чемпионкой Ролан Гаррос-2017 Еленой Остапенко. Свитолина пыталась взять реванш за прошлогоднее поражение на Уимблдоне, но не смогла справиться с активной и атакующей игрой теннисистки из Латвии.

За счет огромного количества ошибок со стороны Остапенко Свитолиной формально удавалось сохранять интригу в матче, но ход игры полностью контролировала соперница. Оба сета Свитолина без шансов проиграла на тайбрейке – мощные атаки Остапенко раз за разом ставили в тупик пассивную украинку.

В матче с Остапенко Свитолина подала 2 эйса, сделала 1 двойную ошибку, совершила 15 виннеров при 9 невынужденных ошибка и реализовала 6 из 9 брейк-поинтов. Соперница украинки выиграла 44 мяча собственными активными действиями при 42 невынужденных ошибках.

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За выступление в Майами Элина Свитолина заработала 180 рейтинговых очков и около 167 тысяч долларов призовых. В следующий раз украинка выступит уже на грунте.

Елена Остапенко (Латвия, 5) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 7:6, 7:6...

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