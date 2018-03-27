Свитолина уступила в четвертьфинале турнира в Майами

В четвертьфинале украинка встречалась с сенсационной чемпионкой Ролан Гаррос-2017 Еленой Остапенко. Свитолина пыталась взять реванш за прошлогоднее поражение на Уимблдоне, но не смогла справиться с активной и атакующей игрой теннисистки из Латвии.За счет огромного количества ошибок со стороны Остапенко Свитолиной формально удавалось сохранять интригу в матче, но ход игры полностью контролировала соперница. Оба сета Свитолина без шансов проиграла на тайбрейке – мощные атаки Остапенко раз за разом ставили в тупик пассивную украинку.В матче с Остапенко Свитолина подала 2 эйса, сделала 1 двойную ошибку, совершила 15 виннеров при 9 невынужденных ошибка и реализовала 6 из 9 брейк-поинтов. Соперница украинки выиграла 44 мяча собственными активными действиями при 42 невынужденных ошибках.За выступление в Майами Элина Свитолина заработала 180 рейтинговых очков и около 167 тысяч долларов призовых. В следующий раз украинка выступит уже на грунте.– Элина Свитолина (Украина, 4) – 7:6, 7:6...