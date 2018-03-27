«Эвертон» возобновил интерес к Фонсеке

Согласно информации портала «Mirror», кандидатура португальского специалиста возглавляет шорт-лист «Эвертона». Источник не уточняет, на какой стадии находятся переговоры между «Ирисками» и Фонской.Наставник «Шахтера» в комментарии для «Desporto» сообщил, что украинский клуб предложил ему продлить контракт, однако решение португалец еще не принял.«Шахтер» уже предложил мне продлить контракт, мы ведем переговоры. Я пока не решил: оставаться мне или уходить. Были и другие предложения, но теперь я должен обдумать, что лучше для моей карьеры.Я чувствую себя более ценным, мне нравится этот опыт. Однажды, очевидно, я вернусь в чемпионат Португалии», - сказал коуч «Шахтера».Действующий контракт Фонсеки с «Шахтером» истекает в конце текущего сезона. Вероятной причиной расставания тренера с «горняками» может стать слабый уровень чемпионата Украины.Паулу Фонсека возглавил «Шахтер» в мае 2016 года, придя на смену Мирче Луческу. Под руководством португальца клуб из Донецка вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов и выиграл три трофея на национальном уровне (чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины)...