Словакия отзывает посла в России для консультаций

Словакия приняла решение отозвать для консультаций своего посла в России Петера Припутеня в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.Об этом объявил в среду глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, пишет The Slovak Spectator.Люксембург отзывает своего посла из Москвы для консультацийОн добавил, что вариант с высылкой российских дипломатов из Словакии "нельзя исключать".Как сообщалось, кроме Великобритании, о высылке российских дипломатов уже объявили США, Канада, Германия, Польша, Франция, Литва, Чехия, Дания, Австралия, Нидерланды, Албания, Испания, Италия, Латвия, Эстония, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Ирландия.Украина также приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов...