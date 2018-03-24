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Социум

Словакия отзывает посла в России для консультаций

Словакия приняла решение отозвать для консультаций своего посла в России Петера Припутеня в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Об этом объявил в среду глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, пишет The Slovak Spectator.
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Он добавил, что вариант с высылкой российских дипломатов из Словакии "нельзя исключать".
Как сообщалось, кроме Великобритании, о высылке российских дипломатов уже объявили США, Канада, Германия, Польша, Франция, Литва, Чехия, Дания, Австралия, Нидерланды, Албания, Испания, Италия, Латвия, Эстония, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Ирландия.
Украина также приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов...

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