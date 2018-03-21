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Какие блюда подают на Пасху в разных странах мира

Католическая Пасха в 2018 году отмечается 1 апреля, за неделю до православной.
В каждой стране есть свои традиционные блюда на Пасху. Например, британцы в Страстную пятницу едят hot cross buns – крестовые булочки со специями, украшенные узором в виде креста. На Пасху в Великобритании готовят жаркое из молочного ягненка. Главным пасхальным блюдом во Франции считается жареный цыпленок.
В Германии же в этот праздник любят кушать сладкие пироги в форме животного. Любимое пасхальное блюдо хорватов – пинца (пирог с лимонной или апельсиновой цедрой). В Италии на Пасху пекут коломбу паскуале – пирог с миндалем, что означает "пасхальная голубка".
На пасхальном столе испанцев обязательно должны быть торрихас. Это ломтики хлеба, вымоченные в меде или вине и обжаренные в яичном желтке.
В Польше пекут пасхальный десерт – пирог «Мазурек». В Финляндии на пасху едят мямми — пиво с мороженым.
Украинские католики пекут куличи с изюмом, цукатами и украшают их...

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