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Шоу-Биз и культура

В США умер легендарный автор "Star Trek"

В США умер легендарный автор \"Star Trek\"
Причина смерти писателя пока неизвестна.

На 67 году жизни скончался американский писатель-фантаст, один из авторов культовой медиафраншизы "Стартрек" (Star Trek) Дэвид Бишоф, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на FaceNews.

Согласно сообщению на официальном сайте фильма, Бишоф ушел из жизни в понедельник, 19 марта, однако вплоть до среды, 28 марта, эта информация не разглашалась. Пост о смерти фантаста также был опубликован в Twitter-профиле "Стартрек".

"С грустью сообщаем о смерти автора "Стартрек" Дэвида Бишофа. Просим присоединиться к нашим соболезнованиям", - отметили авторы поста.

Причины и детали смерти фантаста остаются неизвестными.

Дэвид Бишоф родился в 1951 году в Вашингтоне (США). В 1973 году будущий писатель окончил университет Мэриленда, получив степень бакалавра в области телевидения и кинематографа. Закончив университет, Бишоф устроился на NBC, а уже спустя шесть лет посвятил себя писательскому ремеслу.

Литературная коллекция авторских работ Бишофа насчитывала десятки романов, среди которых были работы, использованные в создании фильмов "Стартрек", "Чужой против Хищника" и другие.

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С 1978 по 1980 год Бишоф занимал должность секретаря, а с 1980 по 1982 годы — вице-президента Ассоциации американских писателей-фантастов...

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