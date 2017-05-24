| | Макаревич жестко раскритиковал любителей Путина
Шоу-Биз и культура

Макаревич жестко раскритиковал любителей Путина

Макаревич жестко раскритиковал любителей Путина
Артист отметил, что социальные сети на него не влияют.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался о россиянах, которые постоянно его критикуют.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на rbc.ua.

"Вычитывать в интернете какую-то помойку? Я лучше хорошую книжку почитаю в это же время. Я не собираю мнения идиотов. Мне гораздо ценнее мнение нормальных людей, к которым я себя отношу. Их пока хватает", - сказал музыкант.
"Они на меня никак не влияют, это я могу сказать вам совершенно точно. Я ими, если пользуюсь, только как еще одним средством распространения или, наоборот, получения информации", - добавил Макаревич. Ранее Макаревич объяснил россиянам, кого назвал "злобными дебилами". "Сегодня с утра вдруг начал разрываться телефон - журналисты с далекой Родины. "Андрей Вадимович, а вы бы не могли прокомментировать".
Читайте также: Макаревич опозорился, нелестно высказавшись о теракте в Британии

Поскольку мы с "Машиной" находились в пути из Чикаго в Торонто, я на этом месте их вежливо останавливал и объяснял, что по причине удаленности к комментариям не готов", - рассказал он...

Еще по теме

Макаревич опозорился, нелестно высказавшись о теракте в Британии

Макаревич опозорился, нелестно высказавшись о теракте в Британии

24-05-2017, 16:35
Читать
Лишние иллюзии: российская знаменитость объяснила разочарование в РФ из-за ...

Лишние иллюзии: российская знаменитость объяснила разочарование в РФ из-за ...

20-02-2017, 06:51
Читать
Опальный российский артист оценил вероятность нового Майдана в Украине

Опальный российский артист оценил вероятность нового Майдана в Украине

22-12-2016, 04:33
Читать
Андрей Макаревич отказывается покидать Россию

Андрей Макаревич отказывается покидать Россию

11-11-2015, 22:46
Читать
Макаревич назвал оккупацию Крыма большой политической ошибкой

Макаревич назвал оккупацию Крыма большой политической ошибкой

9-11-2015, 04:49
Читать
Андрей Макаревич пояснил свои высказывания по Украине: опубликовано видео

Андрей Макаревич пояснил свои высказывания по Украине: опубликовано видео

13-10-2015, 05:15
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail