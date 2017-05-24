Макаревич жестко раскритиковал любителей Путина

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался о россиянах, которые постоянно его критикуют.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на rbc.ua.
"Вычитывать в интернете какую-то помойку? Я лучше хорошую книжку почитаю в это же время. Я не собираю мнения идиотов. Мне гораздо ценнее мнение нормальных людей, к которым я себя отношу. Их пока хватает", - сказал музыкант.
"Они на меня никак не влияют, это я могу сказать вам совершенно точно. Я ими, если пользуюсь, только как еще одним средством распространения или, наоборот, получения информации", - добавил Макаревич. Ранее Макаревич объяснил россиянам, кого назвал "злобными дебилами". "Сегодня с утра вдруг начал разрываться телефон - журналисты с далекой Родины. "Андрей Вадимович, а вы бы не могли прокомментировать".
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Поскольку мы с "Машиной" находились в пути из Чикаго в Торонто, я на этом месте их вежливо останавливал и объяснял, что по причине удаленности к комментариям не готов", - рассказал он...