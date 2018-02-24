Дочь Фреймут рассказала, почему семья уволила няню

Ведущая Оля Фреймут открыто заявила о том, что в ее семье произошел неприятный инцидент. Ей пришлось уволить няню, которая занималась с ее сыном.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на newsyou.
Фреймут рассказала при каких обстоятельствах узнала о действиях няни. Как сообщалось раньше, няня применяла физическую силу к сыну Ольги.
О недавном конфликте рассказала еще и старшая дочь Ольги Фреймут — Залата Митчелл:
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Эта няня довольно долго с нами была. Она ездила с нами в разные поездки. Она стала для нас семьей. Она вся радостная, счастливая, а Валерий приходил полностью расстроен от нее всегда. Он потом сам сказал, что Мария его била...