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Шоу-Биз и культура

Сын известного актера показался на публике в платье

Сын известного актера показался на публике в платье
Репер считает, что может ходить как пожелает.

Сын популярного американского актера Уилла Смита – Джейден, удивил общественность и журналистов неожиданным заявлением по поводу своего образа.

19-летний парень сделал это через социальную сеть Twitter. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на telegraf.

Сейчас Джейден Смит может похвастаться немалыми достижениями. В свои 19 лет он уже является узнаваемым голливудским актером, известный по ролям в фильмах "В погоне за счастьем", "День, когда Земля остановилась", "Каратэ кид". Кроме этого, Джейден Смит является рэпером, танцором и ресторатором.

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Разработав свою линию одежды, сын Вилла Смита не перестает удивлять своей необычной одеждой. Парень примерял женские вещи – платья и юбки – и заявил, что это может стать новым трендом.

Если я хочу носить платье – я его буду носить. Это станет новым трендом, – поделился амбициозными планами Джейден Смит...

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